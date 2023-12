C' è ancora domani | primo da sette settimane | sfiora i 30 milioni complessivi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Per il momento nessun titolo può insidiare la prima posizione di C'è, che sta per superare il traguardo dei 30, una bella sorpresa il debutto di Un colpo di fortuna di Woody Allen al quarto posto. Gli incassi di C'èsono più solidi che mai. Adal debutto, l'opera prima di Paola Cortellesi continua a guidare la classifica del box office con 1.5di euro che lo portano a veleggiare ormai verso i 30di incasso (dati Cinetel). Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è. C'è ...

In seconda posizione l'animazione Illumination Prendi il volo, ottimo quarto posto per la new entry Un colpo di fortuna di Woody Allen 'C'è' vince un altro weekend al botteghino, quello del 7-10 dicembre 2023: 1.552.745 euro (dati Cinetel), per un totale di 29.545.179 euro. L'opera prima di Paola Cortellesi è già il primo ...

