Catania | Congresso Movimento Cristiano lavoratori | eletto il nuovo direttivo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 L’avvocato Piergiuseppe De Luca è stato confermato per acclamazione presidente provinciale didel, al termine del 14°che si è tenuto nella sala conferenze del Museo diocesano. Insieme ai vice presidenti, anch’essi riconfermati Paolo Ragusa e Michele Cristaldi, resterà in carica per i prossimi cinque anni. Eletti anche gli altri organi statutari, in rappresentanza degli oltre 3.000 iscritti. Nella sua relazione Piergiuseppe De Luca ha sottolineato il trend di crescita di MCL in provincia dinegli ultimi anni. Si è passati dai 794 iscritti del 2019 ai 2.400 del 2021, nonostante l’emergenza pandemica, fino agli oltre 3.000 nell’anno che sta per concludersi. Di pari passo si è capillarizzata la ...