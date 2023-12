Castel Volturno | disperata corsa in ospedale | bimbo muore per difficoltà respiratorie

Altre News in Rete:

Ennesimo premio per Osimhen: assente alla vigilia di Napoli - Braga

Victor Osimhen non èalla vigilia della gara decisiva con Braga. Il nigeriano è a Marrakech per la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro africano 2023: è uno dei tre finalisti con Salah e Hakimi

UFFICIALE - Castel Volturno, oggi out altri due azzurri: il bollettino medico Tutto Napoli

Napoli-Braga, Osimhen assente alla rifinitura. Kvaratskhelia in gruppo: il punto da Castel Volturno

Il georgiano sta lavorando insieme ai compagni di squadra per preparare la sfida di Champions di domani. Il Napoli è in campo a Catsel Volturno, dove la squadra azzurra prepara la partita di domani ...

Napoli, dentro o fuori con il Braga: le condizioni di Kvara e il programma della vigilia di Champions

Quella di domani sarà una partita decisiva per il Napoli di Walter Mazzarri. In campo al Maradona alle ore 21:00 per affrontare il Braga in occasione dell'ultima giornata del girone di Champions Leagu ...