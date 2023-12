Casarini | agganci di peso in Ue | da Metsola a Varoufakis E spunta anche l' aiuto di Soumahoro | Abou è dei nostri

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Emergono nuovi dettagli sul caso che tra travolto Lucae il suo gruppo, imputati a Ragusa per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".una vera e propria rete di protezione attorno alla Ong dell'ex no global. Una squadra - si legge su La Verità - che andava dai socialisti statunitensi di Bernie Sanders all'ex ministro greco Yanissino all'attuale presidente del Parlamento Ue, la maltese Roberta. Mail particolare rapporto conbakar, il parlamentare ex Verdi e Sinistra Italiana finito al centro dello scandalo per la vicenda delle coop di famiglia. Il gruppoe il deputato si spalleggiano. I primi aprono al secondo le porte del Vaticano e l'ex sindacalista, ...

Altre News in Rete:

Casarini, agganci di peso in Europa. E spunta Soumahoro: 'Abou è dei nostri'

, non solo i soldi dalla Chiesa. Ecco tutta la rete di 'poteri forti' Emergono nuovi dettagli sul caso che tra travolto Lucae il suo gruppo, imputati a Ragusa per 'favoreggiamento dell'immigrazione clandestina'. Spunta una vera e propria rete di protezione attorno alla Ong dell'ex no global. Una squadra - si legge ...

Casarini, agganci di peso in Europa. E spunta Soumahoro: Abou è dei nostri Affaritaliani.it

Migranti, Casarini usava il Papa per fare soldi. I vescovi sono dei coglioni Affaritaliani.it

Casarini, agganci di peso in Europa. E spunta Soumahoro: "Abou è dei nostri"

Così l'ex non global e il suo gruppo riuscivano a fare pressioni sulle politiche statali ed europee, dai Decreti Sicurezza a Frontex. Le intercettazioni ...

Migranti, Casarini usava il Papa per fare soldi. "I vescovi sono dei coglioni"

Il no global e la lettera di Francesco per farsi finanziare. Spuntano le intercettazioni in cui il gruppo insulta la Chiesa da cui avrebbero ricevuto 2 mln ...