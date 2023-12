Casa di proprietà sempre più difficile da avere | colpa dei tassi e i mancati aiuti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Grande o piccola che sia, ladiresta un pilastro della sicurezza per gli italiani. Per la precisione, sono l’83,2% quelli che ritengono che ladella propria abitazione sia un elemento essenziale per garantire sicurezza e stabilità. Questa convinzione è condivisa dal 76,9% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, dall’82,4% delle persone tra i 35 e i 64 anni e dall’89,3% dei cittadini con 65 anni o più. Questo emerge chiaramente dal 2° Rapporto Feder-Censis intitolato «Lanonostante tutto». Gli aumenti deie dei mutui frenano i sogni Per il 78,4% degli intervistati, larappresenta un riflesso della propria identità e personalità, mentre il 69,1% la considera un investimentoaffidabile. La metà dei ...