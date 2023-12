Caro vita a Milano | Sala | “Dove si produce più ricchezza va distribuita meglio alzando i salari | sia nel pubblico che nel privato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Abitare acosta così. Ho visto il dibattito sulla possibile differenza delle retribuzioni legate alle diverse aree geografiche. Nessuno vuol rinnegare le conquiste sindacali del passato. Quello che io credo è che ladsi produca piùbisogna distribuirlain termini diri”. Così il sindaco di, Beppe, a margine dell’incontro su “Il Patto per il Lavoro dinel Ventennale della Legge Biagi”, a Palazzo Reale. Un tema che secondodeve valere in particolare anche per il settore. “Siccome lo stanno facendo le aziende, ad esempio ne ha parlato l’amministratore delegato di Intesa presentando i risultati, perché non lo deve fare il? – ha ...