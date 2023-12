Altre News in Rete:

Ibrahimovic al Milan, è ufficiale: "È un ritorno a casa". La chiamata di Gerry Cardinale: "Sarà senior advisor"

Accolto calorosamente da: "Ciò che rende Ibra un assoluto vincenteè solo il talento fisico, ma un alto intelletto e un grande spirito imprenditoriale". Il ruolo di Ibrahimovic andrà ...

Ibrahimovic torna al Milan con un nuovo ruolo: ma non sarà un semplice dirigente Fanpage.it

Cardinale: “Non vedo l’ora di lavorare con Ibrahimovic in RedBird e nel Milan” Pianeta Milan

La gioia di Ibra: "Un sogno, amore sconfinato per il Milan. Grato a Cardinale"

"Far parte del futuro del Milan è una cosa che avrei solo potuto sognare". Zlatan Ibrahimovic è a dir poco entusiasmo per l'inizio della terza avventura in rossonero, questa volta dietro la scrivania.

Ibrahimovic, 'Milan amore senza fine, torno a casa'

"Sono grato a Gerry Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità - prosegue Ibra - Questa non è una decisione che prendo alla leggera. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi ...