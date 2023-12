“Car* | vado a comprare i regali di Natale” | ma la verità è un’altra | “Dicono così ma è una scusa per tradire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Se il vostro partner vi dice candidamente “sto andando adi”, stando a un sondaggio del portale Incontri-ExtraConiugali.com, potete dubitare che sia vero. Come mai? Tra gli iscritti alla piattaforma, 6 su 10 hanno già comprato i doni da mettere sotto l’alberello e “usano laper andare dall’amante”. E non è solo lo shopping a fare da pretesto ma anche “le cene aziendali”. Sempre in tema di tradimenti, Incontri-ExtraConiugali.com ha fornito anche una graduatoria delle città dove si spenderà di più per iall’amante: “1) Napoli con un budget medio di 436 euro, 2) Milano con 433 euro, 3) Palermo con 401 euro, 4) Roma con 390 euro, 5) Modena con 386 euro, 6) Perugia con 375 euro, 7) Firenze con 374 euro, 8) Catania con 371 euro, 9) Bologna con 367 euro e 10) Torino con ...