Capri Hollywood | presidenza al premio Oscar Bobby Moresco “All of us Strangers’’ apre il festival

'All Of Us Strangers' aprirà Capri, Hollywood

'All Of Us Strangers' di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy inaugurerà ufficialmente mercoledì 27 dicembre, la 28ª edizione dell'International festival promosso con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Campania per il patrocinio dell'assemblea parlamentare del Mediterraneo,...

Golden Globes 2024, svelata la lista dei candidati. Ma manca il presentatore: anche Chris Rock dice no

Con l'annuncio delle nomination per l’81esima edizione dei Golden Globes, si è aperto ufficialmente il periodo dei premi di Hollywood. Da ...

The Talented Mr. Ripley at 25—Frank, Queer, and Ahead of Its Time

The moment we observe Tom truly fall in love with Dickie, meanwhile, wasn’t initially scripted at all. At an event in Capri a few months before production began, Minghella watched a live performance ...