(Di lunedì 11 dicembre 2023) Fabio, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno di Zlatanal

Altre News in Rete:

La verità di Paolo Maldini sull'addio al Milan: "Io cacciato per i cattivi rapporti in società, la decisione presa mesi prima"

Ora l'ex terzino di Sacchi edecide di dire la sua versione sulla storia. Premettendo, nell'... Perservirono tante riunioni". Poi racconta cosa è successo il 5 giugno scorso: "...

Capello: “Ibra sarà nello spogliatoio Potrebbe essere una cosa negativa..” Il Milanista

Capello: “Ibrahimovic al Milan Potrebbe essere una mossa negativa…” Pianeta Milan

Pulisic si migliora: il traguardo raggiunto in Atalanta Milan

Grazie all’assist in Atalanta Milan Pulisic ha superato un personale traguardo in carriera che durava dalla Premier League Che impatto. Grazie all’assist in Atalanta Milan Pulisic ha superato un perso ...

Capello sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: «Può essere una mossa negativa per Pioli»

È di qualche ora fa la notizia del ritorno di Ibrahimovic al Milan. Capello a Sky ha detto la sua a riguardo Pensiero controcorrente. È di qualche ora fa la notizia del ritorno di Ibrahimovic al Milan ...