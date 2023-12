Cantucci | i dolcetti toscani alle mandorle per il Natale 2023

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Isonofamosi in tutta Italia e non solo. La loro golosità è espatriata ben oltre i confini e non è raro trovarli anche all’estero, ben confezionati nelle loro scatole colorate, perché si conservano per 2 mesi, inalterati. A, accompagnati da Vin Santo o da qualsiasi vino liquoroso, ci aiutano ad intrattenere i nostri ospiti a tavola, rendendo tutti più ciarlieri. Sono fragranti e croccanti, ma se intinti si rivelano friabili e morbidi. Piacciono a tutti, grandi e piccini, perché sono una vera specialità e, buon per noi, sono semplicissimi da preparare. Bisogna realizzare un filoncino unico, cuocerlo in forno, estrarlo e affettarlo ancora caldo per ottenere i classici biscotti a mezzaluna, infornare nuovamente per una tostatura finale. Che ...