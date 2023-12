Calendario sci alpino | orari Val Gardena | Alta Badia e Val d’Isere | programma | tv | streaming | gare 14-18 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il maltempo non dà un attimo di tregua, ma dopo una domenica 10passata senza sci è già tempo di pensare ad una settimana assai intensa per la Coppa del Mondo 2023-2024. I maschi iniziano il tourbillon diitaliane con il trittico di velocità da venerdì a sabato in Val, seguito subito dopo dalla doppietta del gigante in. Ancora velocità per le ragazze, con la Val d’Isére (Francia) che torna protagonista dopo un anno di assenza a livello femminile. Gli uomini jet scalpitano e non vedono l’ora di iniziare la propria stagione in Val. Fino ad adesso a livello generale nel Circo Bianco maschile si sono disputate due sole: lo slalom di Gurgl e il gigante di Val d’Isére. Tutto il resto è stato reso impossibile da condizioni ...