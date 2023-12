Altre News in Rete:

TIM, l'AD Labriola avvisa: il mercato delle telecomunicazioni "non può più funzionare"

... e un SMC diha sempre lo stesso potenziale energetico che ha avuto negli ultimi millenni . Per carità, c'è progresso anche qui grazie asempre più efficienti e così via, ma ha un ritmo ...

Caldaie a gas, verso lo stop alle agevolazioni fiscali: ultima chance nel 2024 Informazione Fiscale

Caldaie a gas fino a 2040 e niente obbligo di fotovoltaico: sulle case green in Europa vince l'Italia DDay.it

Direttiva Case green dopo l’accordo, quali sono gli obblighi per i proprietari

Accordo fatto, c'è la nuova direttiva Case green, con obblighi per proprietari. Ecco quando occorre ristrutturare, chi è obbligato a installare pannelli fotovoltaici e cosa fare con la caldaia.

Controlli di caldaie e boiler nelle case Atc di Nichelino, ma si tratta di una truffa

L'Agenzia Territoriale per la Casa invita a non aprire a coloro che si presentano come suoi emissari: falsi avvisi rinvenuti in via Pracavallo ...