Calcio | Uefa Stampa inglese | Ceferin punta a presidenza fino al 2031

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il dirigente sloveno starebbe lavorando per far modificare lo statuto LONDRA (INGHILTERRA) - In carica dal 2016, Aleksanderresterà alla guida dellaalmenoal 2027 ma potrebbe prolungare la sua guida per altri quattro anni. Secondo il "Mail", è in atto una sorta di guerra interna n