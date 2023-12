Calcio | Roma; problema al flessore sinistro per Dybala

Altre News in Rete:

Mourinho, silenzio stampa dopo Roma - Fiorentina: lascia subito l'Olimpico

L'ufficio stampa dellaha comunicato che la società in questo caso preferisce non parlare, probabilmente per evitare eventuali domande sull'arbitraggio di Rapuano . Oltre allo Special One , ...

Lukaku gol e rosso, Martinez Quarta firma il pari di Roma-Fiorentina

Il belga apre, Dybala e Azmoun infortunati, espulso Zalewski, l'1-1 del difensore viola e i giallorossi che chiudono in 9: le foto del match dell'Olimpico ...

Calcio a 5: Napoli e Came vincono nei posticipi della Serie A

La 12esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nei due match in agenda oggi, domenica 10 dicembre 2 ...