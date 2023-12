Altre News in Rete:

Calcio: Roma. Mou cita Cicerone 'Silenzio fra arti conversazione'

Ieri lo Special One, al termine della gara pareggiata dallacontro i viola, ha preferito non presentarsi davanti ai media, probabilmente per evitare commenti sulla direzione arbitrale di Rapuano ...

Mourinho show su IG: cita Cicerone e mostra un fallo di Kayode su Zalewski

Il giorno dopo Roma-Fiorentino, José Mourinho torna a parlare su Instagram Dopo la sfida pareggiata per 1-1 con la Fiorentina, la Roma ha scelto di non far parlare nessun tesserato e di rimanere in si ...

Roma-Atalanta, la diretta testuale del match della Primavera

Alle 14:30 la Primavera di mister Bosi scenderà in campo nella Capitale. Sarà una gara tutta da seguire, con annesse ripercussioni importanti in chiave classifica e playoff. Al momento proprio i giall ...