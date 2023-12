Calcio | Manna | ' mercato? Siamo contenti della squadra ma pronti a cogliere opportunità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Torino, 11 dic. - (Adnkronos) - "Sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati contano”. Così il direttore sportivoJuventus a margine dei premi Ussi Piemonte, dove è stato premiato come dirigente dell'anno. "dei ragazzi che abbiamo e andiamo avanti così, poisemprea valutare leche si presentano nele senza fare voli pindarici saremo. Ma nonalla ricerca spasmodica di un calciatore -aggiunge il dirigente bianconero-. Inserire i giovani...