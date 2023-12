Altre News in Rete:

Calcio: Italiano, 'Fiorentina straordinaria nella ripresa'

"Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, abbiamo avuto tante situazioni, peccato alla fine potevamo approfittarne". Il tecnico della Fiorentinaapplaude i suoi per la prestazione contro la Roma soprattutto nel secondo tempo. "Di fronte - aggiunge a Dazn - avevamo una squadra forte. Il bicchiere è tre quarti pieno e sono contento di ...

Roma-Fiorentina 1-1, i giallorossi assediati terminano in nove

Realizzatori: Lukaku al 5’, Quarta al 66’. Dal 64' la squadra di Mourinho in dieci per l’espulsione di Zalewski per doppia ammonizione, all'87' espulso anche Lukaku per un brutto fallo su Kouamè. Tens ...

Una Roma in 9 strappa un punto alla Fiorentina: Lukaku segna poi è espulso

Nel posticipo dell'Olimpico succede di tutto: i giallorossi passano con Lukaku, poi perdono Dybala per infortunio. Nel secondo tempo espulsi Zalewski e Lukaku ma, dopo il pari di Martinez Quarta, la V ...