Calcio | democratizzare la trasmissione in diretta degli eventi sportivi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tra i principali risultati dello studio PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2023-2027, “Resetting expectations, refocusing inward and recharging growth” emerge che il mercato Entertainment & Media italiano è cresciuto a 35,9 miliardi di euro nel 2022, con un differenziale anno su anno rispetto al 2021 del +3,7%, mentre per la fine del 2023 sono attesi ricavi complessivi per 37,7 miliardi di euro. Nel 2027 la previsione è che questo mercato varrà 42,1 miliardi di euro, quello dell’advertising crescerà con un CAGR ’22-’27 del +3,9% dai 10,5 miliardi del 2022 e la spesa Consumer crescerà con un CAGR ’22-’27 del +2,9% dai 25,4 miliardi del 2022. Gli attori di mercato e le forze in gioco tendono ad ampliare il gap esistente fra i segmenti non-digital e digitale. Quest’ultimi vedranno una crescita in termini di CAGR ‘22-’27 del +5,0%, guidata dall’aumento di ricavi della ...