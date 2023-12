Calcio | Champions League | olandese Gözübüyük arbitra Atletico Madrid-Lazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nyon, 11 dic. - (Adnkronos) - L'Serdarè l'arbitro designato per, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo E di, in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 21 allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola.