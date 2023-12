Calcio | Champions Juan Jesus In crescita | momento brutto passerà

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) "Dobbiamo essere consapevoli degli errori, torneremo quelli di prima" NAPOLI - "C'è un passaggio del turno da conquistare, è una partita difficile che arriva in unin cui non gira tanto bene ma con pazienza i momenti brutti, come arrivano, possono andare via".cerca di trasmettere