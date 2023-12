(Di lunedì 11 dicembre 2023) "Le Under 23 come quelle di Juve e Atalanta potrebbero far crescere i giovani" ROMA - Date una punta da 10 - 15 a Vincenzo Italiano e vi porterà lain. Firmato Giancarlo

Altre News in Rete:

Calcio: Antognoni 'Fiorentina da Champions ma serve chi fa i gol'

In grande difficoltà invece il Milan che "ha cambiato molto ma Pioli è un allenatore bravo e paziente e riuscirà a far finire questo campionato nel modo migliore - sottolinea- In Champions ...

Calcio: Antognoni 'Fiorentina da Champions ma serve chi fa i gol' sport.tiscali.it

ANTOGNONI: "FIORENTINA PUÒ PUNTARE ALLA CHAMPIONS, MA SERVE CHI FA GOL" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Antognoni "Fiorentina da Champions ma serve chi fa i gol"

'Le Under 23 come quelle di Juve e Atalanta potrebbero far crescere i giovani' ROMA (ITALPRESS) - Date una punta da 10-15 a Vincenzo Italiano e ...

Antognoni: "Fiorentina può puntare alla Champions, ma serve chi fa gol"

Alla fine è stata una buona partita, molto combattuta". Così Giancarlo Antognoni, indimenticato capitano della Fiorentina e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su ...