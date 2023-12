Calcio | al via la piattaforma per il blocco dei siti che diffondono illecitamente eventi sportivi live

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In tre anni il fenomeno della pirateria nelha sottratto 1 miliardo di euro dalle casse della Lega. Un anno di diritti televisivi andati in fumo. Se la nuova legge sulla pirateria, la n. 93/2023, entrata in vigore l’8 agosto, è di evidente supporto, delineando un percorso netto e chiaro verso la lotta a questo fenomeno criminoso, la diffusione del digitale è tale da consentire di delinquere da casa senza la percezione di un atto criminale. Pensare di non pagare significa danneggiare la squadra per cui si tifa, impoverendo il mercato e l’industria dele mettendo in serio pericolo posti di lavoro. Se si desidera che iltorni protagonista nel nostro Paese e in Europa è necessario prendere coscienza che ciò è possibile solo attraverso investimenti e mettendo in campo azioni a supporto della ...