Calcio a 5 | Napoli e Came vincono nei posticipi della Serie A

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La 12esima giornatastagione regolareA 2023-2024 dia 5 è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nei due match in agenda oggi, domenica 10 dicembre 2023. Nel derby Feldi Eboli-Futsal sono i partenopei a spuntarla 2-3, in una partita ricca di pathos e da montagne russe decisa, nel finale, dalla zampata di Mancuso. Nel match invece fra laTreviso e l’Olimpus Roma, i veneti si sono imposti per 5-2 sui capitolini trovando un risultato a sorpresa. Il prossimo turno, il 13esimo del girone d’andata, si giocherà tutto fra il 22 e il 23 dicembre.