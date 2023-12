Cagliari-Sassuolo 2-1 | decide Lapadula e Pavoletti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con la vittoria la squadra sarda sale a 13 punti Ilbatte il2 a 1. A segnare i gol per itani sono Gianlucaal 94esimo e Leonardoal 99esimo minuto. Aveva aperto le marcature per ilMartin Erlic al settimo minuto. Con questa vittoria ilsale a

Sassuolo, Dionisi: "Sono arrabbiato con i miei ragazzi, la scorsa partita ci doveva servire di lezione"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Cagliari.

Il Cagliari regala i primi dieci minuti al Sassuolo e sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa per lunghi tratti della partita. In pieno recupero le reti di Lapadula e Pavoletti regalano ...

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92’ Mancosu), Prati (92’ Petagna), Sulemana (58’ Luvumbo), Nandez (58’ Pavoletti), Viola, Oristanio (74’ Shomurodov); Lapadula. A ...