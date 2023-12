Cade la Miwa in trasferta a Corato | si interrompe la striscia positiva dei Boars

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiArriva una sconfitta al Palalosito diper laEnergia Cestistica Benevento, che inizia il girone di ritorno con un passo falso. Ipagano le basse percentuali dal campo e soffrono, dal secondo quarto in poi, il duo Vaulet-Tomcic, con quest’ultimo che ha archiviato la pratica nell’ultimo quarto con un parziale personale di 5 punti. I sanniti non riescono a reagire, cedendo il passo alla seconda forza del campionato. Ad aprire le danze ci pensa Ferretti con un jumper dalla media; la partita prosegue secondo ritmi altissimi, specialmente per i, che toccano subito il +6 grazie ad un ispirato Spasojevic, costringendo ad un timeout prematuro coach Gattone. Una tripla del solito Ferretti a metà quartoil tentativo di rimonta coratino, portando sul ...