Cade dalle scale mobili a Termini | più di 3 ore per l' ambulanza

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Più di tre ore a terra, ferito, in mezzo alla Stazionedi Roma, aspettando che arrivasse l': è l'odissea vissuta da un 78enne cadutoquesta mattina mentre andava a prendere un treno per Milano insieme alla moglie. Vincenzo S. nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla rotula ed è rimasto a terra perchè sarebbe stato troppo pericoloso spostarlo. La chiamata per un', però, ha ottenuto una risposta raggelante, secondo quanto riferito dalla consorte: c'erano 70 interventi prioritari davanti a lui e doveva attendere. Sono intervenuti anche dei poliziotti e inizialmente è stata prospettata la possibilità di inviargli un'automedica con personale sanitario che però non lo avrebbe potuto caricare a bordo. Alla fine, dopo più di tre ...