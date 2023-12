Buon compleanno Ravanelli

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Oggi Fabriziocompie 55 anni. Chi l’ha visto giocare, sa benissimo che se c’è stato un attaccante in grado di scrivere pagine importanti in Italia e non solo. Oggi Fabriziocompie 55 anni. Chi l’ha visto giocare, sa benissimo che se c’è stato un attaccante in grado di scrivere pagine importanti come il gol in finale di Champions League tra Juventus e Ajax – e di andare oltre i propri limiti, quello è stato lui. Che nei primi anni dopo il passaggio da Reggio Emilia a Torino è stato spesso descritto più povero tecnicamente di quel che fosse realmente. Per esprimere tutto se stesso e trovare il massimo del suo rendimento, aveva bisogno di un contesto che ne esaltasse la carica agonistica, la determinazione, l’impegno. E quando Marcello Lippi ha disegnato una Juve con le sue stesse caratteristiche, l’alchimia ha prodotto una ...