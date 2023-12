Buccino | schianto mortale tra auto e bus sul raccordo Sicignano-Potenza | due decessi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora sangue sulle strade salernitane. L’ultimo incidente stradalesi è verificato questa sera, nel comune di, nei pressi dello svincolostradale deldegli Alburni–. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, duemezzi, un bus di linea con a bordo i passeggeri e una Toyota, si sono scontrati in un incidente stradale frontale.Nell’urto, gli occupanti della macchina, il conducente, un uomo di 74 anni e una donna di 69 anni, quest’ultima seduta al lato passeggeri, entrambi di origine dell’hinterland napoletano, sono deceduti sul colpo. Illeso invece l’autista del bus e lievemente ferito qualche passeggero. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di ...