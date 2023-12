BTS | altri quattro artisti inizieranno la leva militare | ecco quando la band star del K-pop potrà tornare a suonare insieme

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo aver annunciato una pausa dai grandi palcoscenici per permettere a tutti i componenti del gruppo dei BTS di effettuare il periodo obbligatorio didella famosissimadella corrente musicale pop coreana, (il K-pop) stanno per iniziare il periodo di arruolamento dalla durata variabile dai 18 ai 21 mesi. Come riportano i media locali RM, Jimin, V e Jung Kook dovrebbero inaugurare ‘l’obbligatorio percorso’ a cavallo tra la giornata di oggi, 11 dicembre, e quella di domani. Il primo cantante ad entrare nell’esercito era stato Jin, alla fine del 2022, ed ora quasi tutti hanno cominciato. Nonostante i BTS abbiano richiesto una deroga al governo per essere esonerati dall’attività, è stato per loro possibile rimandare solo di qualche mese ...

