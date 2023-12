Brutte news per Zelensky Dieci miliardi non bastano | i soldi di Ursula non comprano Orban

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Martedì la Commissione dà il via libera una tranche di fondi per l’Ungheria per convincere il sovranista a sbloccare gli aiuti a Kiev. Diplomazie al lavoro per evitare il fallimento del Consiglio europeo. Ma c'è un piano B: una coalizione dei volenterosi per l’Ucraina