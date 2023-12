Brenda Lodigiani | tutto sull’imitatrice di Annalisa | dalle origini ai genitori fino al marito e ai figli

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è l’esilarante comica nonché bravissima imitatrice di. Scopriamo di seguitosull’artista, sia della sua vita privata sia professionale! Leggi anche: Federico Teoldi, chi è il compagno di? Nata come attrice e comica,si è fatta conoscere al grande pubblico con la Gialappa’s Band, dove ha iniziato a...

Altre News in Rete:

Gialappashow stasera su TV8 Il Best of della seconda stagione: anticipazioni dell'11 dicembre

Il cast comico confermato e nuove entrate di successo La stagione ha visto il ritorno e la conferma del cast comico originale , composto da Marcello Cesena, Ubaldo Pantani ,, Antonio ...

Brenda Lodigiani, nel suo libro riscopre le proprie origini Radio 105

Elodie e Annalisa insieme sul palco cantano “Mon Amour” e “Ciclone”: Brenda Lodigiani… Il Fatto Quotidiano

Brenda Lodigiani, nel suo libro riscopre le proprie origini

Il romanzo si chiama Accendi il mio fuoco e ripercorre la vita della comica, famosa anche per le imitazioni di Orietta Berti e Annalisa. Ne ha parlato in diretta a 105 Mi Casa.

Elodie e Annalisa insieme sul palco cantano “Mon Amour” e “Ciclone”: Brenda Lodigiani commenta così l’inedito duetto – VIDEO

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...