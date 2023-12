Brenda Lee con Rockin' Around the Christmas Tree scalza Mariah Carey | è regina di Natale e vola al top di Billboard Hot 100

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 11 dicembre 2023)perde lo scettro didialmeno in alcune classifiche. Al suo posto sul trono è salitaLee , che, con il suo brano, "the", si è piazzata al top diHot 100 . "All I Want ForIs You" dellaè scito al secondo posto. Lo scrive People. La gloria per la Lee, 78 anni, arriva dopo 65 anni. "the...