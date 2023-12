Braga | Jorge | “La partita di domani è come una finale”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Arthurha parlato in conferenza stampa alle 18:35 al Maradona. Di seguito le sue parole. Laper il“Vogliamo fondamentalmente giocare un buon calcio. Stiamo affrontando tre squadre molto forti in Champions League, ma ho già detto che ce la saremmo giocata contro chiunque. Ladiunaperché deciderà se passeremo il turno in Champions League, ma è ancora tutto aperto, anche per l’Europa League. Il Napoli è molto forte, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Noi possiamo solo lottare per portare avanti la storia del” Ilha bisogno di due goal “Il messaggio è semplice: dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela al massimo. Tutto il club, uniti, ...

