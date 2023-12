Braga | Horta | 'Napoli? Pronti a entrare nella storia Ho già giocato al Maradona | siamo ottimisti'

(Di lunedì 11 dicembre 2023) André, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dallo Stadio, alla vigilia della sfida di Champions League...

Altre News in Rete:

Napoli - Braga, formazioni e dove vederla in tv o in streaming - Partite

(4 - 2 - 3 - 1) : Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar,; Banza. All. Jorge.

LIVE - Braga, Horta in conferenza: "Orgogliosi del percorso, domani giocheremo con coraggio" Tutto Napoli

LIVE TMW - Braga, Horta: "Col Napoli come contro chiunque, non ci sentiamo una sorpresa" TUTTO mercato WEB

LIVE - Braga, Jorge in conferenza: "Come una finale!". Horta: "Giocheremo con coraggio"

Al Maradona arriva lo Sporting Braga. Oggi, per la conferenza stampa di Artur Jorge, e domani per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League in cui le due squadre si giocheranno il pass ...

"Oitavos A possibilidade de fazer história tem de estar na nossa mente"

Declarações de André Horta em antevisão ao Nápoles-Braga, jogo marcado para terça-feira (20h00) e relativo à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ...