Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain – probabili formazioni

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ungià qualificato accoglie unancora in lotta per il diritto di accedere ai sedicesimi di Champions League nell’emozionante finale del Gruppo F di mercoledì 13 dicembre. Mentre ai padroni di casa basta un punto per confermare il primo posto nel girone, gli uomini di Luis Enrique lasceranno le loro speranze di qualificazione al caso se non vinceranno al Westfalenstadion. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...

Altre News in Rete:

Stefano Pioli "esonerato dopo il Newcastle": prime conferme sul successore

La più accredita per il passaggio del turno sembra essere però il Psg, a cui basterà non perdere contro ilgià qualificato in caso di vittoria rossonera in Inghilterra. Per ...

Gol e spettacolo in Borussia Dortmund-Lipsia Sport Mediaset

BUNDESLIGA: BORUSSIA DORTMUND - LIPSIA SNAI Sportnews

Borussia Dortmund – PSG streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Mercoledì 13 dicembre alle ore 21:00 si terrà la sfida valevole per la sesta giornata del Gruppo F di Champions League 2023/24 tra Borussia Dortmund e PSG. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena ...

Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Kjaer verso il Newcastle

Dopodomani il Milan affronterà il Newcastle in Champions League: le ultime notizie sui due giocatori in vista della trasferta in Inghilterra ...