Blitz della Polizia sull' A14 | Autoarticolato con Ricambi Rubati da 600mila Euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pescara - "Camionista Polacco Denunciato per Ricettazione: Componenti di Maserati, Alfa Romeo e Volkswagen destinati al Mercato Nero" Un'autentica operazione di contrasto al traffico illecito di autodi lusso è stata messa in atto dallaa A14, con l'arresto di unproveniente dal sud Italia e diretto a Cracovia, in Polonia. Il conducente polacco, un uomo di 49 anni, è stato denunciato per ricettazione in seguito al sequestro di pezzi dicon un valore stimato di oltre. L'operazione è stata condotta dalla Sottosezionestradale di Pescara nord presso il casello di Città Sant'Angelo, dove il camion è stato fermato per un controllo approfondito. Dai documenti risulta che ...