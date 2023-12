Black Friday? Non è una cosa da giovani

Altre News in Rete:

Regali di Natale pagati a rate: ecco quali sono i rischi nascosti

Potrebbe essere l'extra indebitamento il vero protagonista del Natale 2023. Come è emerso dal, anche gli italiani apprezzano il buy now and pay later, ovvero compra oggi e paghi domani in 5 o 3 comode rate senza interessi. Questa dilazione di pagamento, però, nasconde degli ...

Ritorno di Black Friday: Apple AirPods terza generazione a prezzo WOW! Telefonino.net

Samsung Galaxy Buds FE: OFFERTA IMPERDIBILE Post-Black Friday! (-36%) Spaziogames.it

Is Black Diamond Therapeutics Inc (NASDAQ: BDTX) a Risk-Worthy Bet for Bold Investors

Analysts gave the Black Diamond Therapeutics Inc (BDTX) stock a consensus recommendation rating of a Buy, calculated at a mean rating of 1.00. If we narrow down to specifics, the data shows that 0 out ...

Amazon, Walmart dominate holiday shopping preferences, study finds

A fourth-quarter trends report done by JungleScout found that 67% of U.S. consumers will shop with Amazon for presents during the holidays. The quarterly study examines the shopping habits of 1,000 ...