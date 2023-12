Biathlon | l’Italia prosegue le gare in Coppa del Mondo | a Lenzerheide 10 Azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non si ferma l’avventura degliindel. Esi prepara per le prossimediindel. Il prossimo appuntamento sarà ain Svizzera. Si svolgerà la terza tappa stagionale della competizione iridata e lo farà tra giovedì 14 e domenica 17 dicembre. Sono stati convocati 10(equamente divisi tra donne e uomini) per questo importante appuntamento di. Ci sono due sprint, due inseguimenti e due mass start in programma. Le scelte del direttore tecnico Klaus Höllrigl: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi saranno al via in campo femminile mentre in quello maschile spazio a Didier Bionaz, Elia ...