Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani dopo Hochfilzen | Vittozzi sempre la migliore | risale Trabucchi col 40 40 in Austria

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in, ad, la seconda tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint, pursuit e staffetta di genere. Sono stati undici gliprotagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuel Comola, Lisa, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler e Beatrice. Tra gli uomini illa seconda tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 60, pensando ad una media di 30 a tappa), resta Elia Zeni, il quale però sale ...