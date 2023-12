Biathlon | Coppa del Mondo | 10 azzurri convocati per Lenzerheide | ultimo appuntamento del 2023

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildel, dopo le tappe di Oestersund e Hochfilzen si chiude con. In Svizzera si gareggia da giovedì 14 a domenica 17 dicembre prima della breve pausa che ci porterà nel 2024, con il primodel nuovo anno in programma dal 4 gennaio ad Oberhof. Saranno dieci gliche prenderanno parte alla terza tappa stagionale delladel, con in calendario una sprint, un’inseguimento e la prima mass start della stagione a chiudere il fine settimana. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato dieciper l’sulla neve elvetica. In campo femminile Lisa Vittozzi – terza nella generale dietro a Tandrevold e Jeanmonnot – cerca punti importanti nella sua rincorsa verso la ...

