Biasin | «Inter | dal 2024 un’altra stagione! I braccetti fondamentali»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)consiglia l’di non abbassare mai la guardia perché dall’anno nuovo diventerà tutto più complicato con molte più sfide.? In collegamento su Pressing, Fabriziosi esprime così: «Errore clamoroso parlare solo di certezze e basta. Due anni fa esattamente in questi giorni si parlava dell’più bella di sempre e poi lo scudetto lo vinse il Milan. Sbagliato trarre già conclusioni. In questo momento l’deve andare avanti con quello che ha fatto e dalinizieràstagione e un sacco di altre partite e diventerà tutto più complicato. La caratteristica principale di questa sono i due, l’attacca con gli esterni, ma a fare i cross sono i due ...