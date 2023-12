Biancaneve | Rachel Zegler è grata per le critiche | Niente può più ferirmi | hanno già detto tutto il peggio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha svelato il modo in cui affronta lenegative legate al film, in cui avrà la parte dell'iconica principessa.è consapevole delle tanterivolte al filmancora prima della sua uscita nelle sale, tuttavia la giovane star ha sottolineato che gli attacchi nonmodificato il suo approccio positivo alla situazione. Parlando con la collega Halle Bailey in un episodio di Actors on Actors di Variety, la protagonista di West Side Story e del prequel di Hunger Games ha svelato il suo approccio alle polemiche. La scelta di non lasciarsi abbattere dalleParlando delleal suo coinvolgimento nel film, ...