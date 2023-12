Bianca Berlinguer e la lezione a Silvia Toffanin | bacchettata a Verissimo

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha recentemente evidenziato un punto cruciale in materia di parità di genere durante un’intervista a, correggendo in modo eloquente. La giornalista ha voluto sottolineare l’importanza dell’utilizzo della desinenza femminile nei titoli professionali. Quandole ha chiesto che esperienza è stata diventare “direttore” del Tg3,ha correttamente ribadito: «Direttrice,...

Altre News in Rete:

Ascolti tv, Renato Zero batte Berlinguer. Domenica In supera Verissimo

Domenica In batte di misura Verissimo , che ha ospitato tra gli altri, 'grazie' al selfie di Mara Venier con Renato Zero . Nella puntata Andriano Celentano è anche interventuto in ...

Bianca Berlinguer a Verissimo, chi è la giornalista (figlia del leader Pci Enrico) La carriera, il passaggio ilmessaggero.it

Cose turche, Terra Amara batte ‘Fenoglio’. Fazio al meglio con Gino Cecchettin

In prima serata ha vinto la soap di Canale 5 ‘Terra Amara’. La fiction di Rai1 con Alessio Boni, ‘Il metodo Fenoglio’, supera di poco il risultato di ‘Che tempo che fa’ sul Nove, con Fabio Fazio torna ...

Le lacrime di Bianca Berlinguer, il retroscena del suo addio alla Rai: “Ecco cosa mi facevano”

Ormai da qualche mese Bianca Berlinguer ha dato l’addio alla Rai per trasferirsi sulle reti della rivale Mediaset. La giornalista decide allora che sia ...