Besiktas | in cinque fuori rosa | c’è anche l’ex Fiorentina Ghezzal

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quinto nel campionato turco e ultimo nel girone di Conference League, ilcorre ai ripari con delle esclusioni punitive. Il club di Istanbul ha infatti annunciato di aver messodei suoi giocatori:Rachid, Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Eric Bailly e Jean Onana. Come ha comunicato il club in una nota, isono stati esclusi “a causa delle scarse prestazioni e delle incompatibilità all’interno della squadra“. Bailly,e Aboubakar erano in campo sabato nella sconfitta 3-1 contro il Fenerbahçe. Prima di questa decisione inoltre, l’attaccante camerunese stava vivendo una stagione piuttosto positiva con 11 gol e 3 assist al suo attivo in maglia bianconera. “La nostra ...