Besiktas | 5 giocatori fuori rosa dopo il ko col Fenerbahce

Besiktas, UFFICIALE: 5 giocatori fuori rosa

Commenta per primo Dopo la sconfitta nel derby contro il Fenerbahce, ilè scivolato al quinto posto in classifica ben 14 punti distante dal Galatasaray. Come annunciato in un comunicato, Vincent Aboubakar , Valentin Rosier , Eric Bailly , Rachid Ghezzal e Jean ...

Bailly minacciato da un agente: spunta la minaccia di maledizione

Momento difficile per Eric Bailly. L’ex difensore di Villarreal e Manchester United, trasferitosi in estate al Besiktas, è infatti finito al centro di una brutta storia di minacce a fine di estorsione ...

Madar ferito da una monetina, shock a Istanbul in Besiktas-Fenerbahçe: “Ha perso parzialmente la vista”

Dimitris Itoudis, allenatore del Fenerbahçe, ha avuto parole durissime: “Mi faccio una domanda: cosa sarebbe successo se la moneta lo avesse ...