Berlusconi | in vendita le ville da sogno | ecco quanto costano e quanto vale il patrimonio

Berlusconi: Villa Campari non sarà venduta, resterà a Marina

: Villa Campari non sarà venduta, resterà a Marina Ovviamente non sarà messa innemmeno Villa San Martino di Arcore, per decenni residenza dell'ex premier. Recentemente era stata la ...

"La cessione di Villa Campari, sul Lago Maggiore, non è mai stata presa in considerazione: tanti ricordi pieni di affetto legano la famiglia a questa casa. Marina Berlusconi, in particolare, nutre il ...

Case famose e di gran pregio, legate alla costruzione della sua epopea, dimore e teatro di una vita straordinaria, legate anche a momenti simbolici del suo percorso umano e imprenditoriale… Leggi ...