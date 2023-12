Benevento-Avellino | le pagelle | Masciangelo il migliore | male Karic | Ferrante tradisce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSecondo derby consecutivo per la Strega e seconda sconfitta. Dopo il ko di Castellammare di Stabia, ilperde anche contro l’. Basta un gol di Patierno per piegare l’undici di Andreoletti che ha avuto le occasioni migliori ma che non ha mostrato il giusto spirito per affrontare una partita importante e sentita come quella con i lupi. Paleari – Un derby paradossalmente tranquillo. L’non gli crea grossi problemi, ma nell’unica occasione i lupi lasciano il segno. La sua deviazione sul pallone messo in mezzo da Gori si trasforma in un assist per Patierno. Voto: 6 El Kaouakibi – Tarda l’uscita sull’azione del gol che decide il derby, nel complesso una prestazione caratterizzata da tanti errori e da diverse scelte sbagliate. Voto: 5,5 Terranova – Se c’è da metterla sulla lotta lui ...