Belen Rodriguez nuda sui social | gli hater si scatenano nei commenti

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionetorna a far impazzire il web. “Cosa è successo questa volta?”, vi starete domandando. La bellissima showgirl argentina ha postato sul proprio profilo Instagram un altro scattocome mamma l’ha fatta! La foto ha un non so che di poetico, con un filtro in bianco e nero che ritraein una posa davvero sognante. In molti, però, hanno letto in questa foto un messaggio chiaro e diretto cheintende trasmettere e, probabilmente, in riferimento alla sua malattia. Vediamo insieme lo ...