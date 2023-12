Beautiful | anticipazioni americane | Finn salverà Eric?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il destino diForrester potrebbe essere nelle mani di, come si evince dalledi. Il giovane medico, infatti, dopo aver scoperto che lo stilista è gravemente malato, si impegnerà a cercare una cura sperimentale per salvargli la vita. Ricordiamo che il patriarca della famiglia Forrester, di recente, ha scoperto di essere affetto da una patologia incurabile, ma ha deciso di non dirlo a nessuno. Poco dopo,ha condiviso il suo doloroso segreto con Donna e RJ, ma li ha pregati di non dire a nessuno la verità sulle sue condizioni di salute. Il giovane, però, ha informato gli altri componenti della famiglia della malattia del nonno, ma li ha convinti a fingere di non sapere niente. In seguito, quando lo stilista ha iniziato a ...